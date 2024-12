Inatteso mezzo passo falso per l'Under 17 dell'Inter di Samir Handanovic, che non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Mantova fanalino di coda del girone. I virgiliani sorprendono i nerazzurri portandosi addirittura in vantaggio col gol firmato da Ndrecka, il pareggio arriva nella ripresa con un calcio di rigore trasformato dal capitano La Torre. Inter che si porta a quota 31 in classifica, col Milan a meno tre e che punta l'aggancio domani contro il Südtirol.