Bel colpo d'occhio alla BayArena di Leverkusen, gremito in ogni ordine di posto: il dato ufficiale parla infatti di 30.210 spettatori, esattamente la capienza massima dell'impianto tedesco. Sold out quindi per questa importante sfida di Champions, compreso il settore ospiti nerazzurro, completamente pieno anch'esso con i tifosi italiani che nonostante in numero ridotto rispetto ai supporters di casa, si sono fatti sentire per tutta la durata dell'incontro.