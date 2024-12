Dopo aver commentato a caldo la vittoria contro il Bayer Leverkusen e il primo posto nella classifica Fase Campionato della Youth League, l'allenatore dell'Inter U20, Andrea Zanchetta ha commentato il percorso fatto fin qui dai suoi ragazzi anche ai microfoni di Inter.it. Di seguito le sue parole:

"Non immaginavo un percorso simile, sono contentissimo - ha subito ammesso con orgoglio -. Ci tenevamo a fare sei su sei, anche oltre la qualificazione già ottenuta: nel calcio c'è sempre qualcosa che ti può motivare. Non è un traguardo particolare, ma dà soddisfazione e dimostra l'ottimo valore dei nostri ragazzi. Mattia stava giocando bene, sono contento perché ha un bel tiro e potenzialità. Ha segnato un gol in un momento importante, ci ha permesso di incanalare la partita. La soddisfazione sta nell'essere riusciti a far capire ai ragazzi che al di là delle qualità personali lo spirito di gruppo fa la differenza. Loro da questo punto di vista sono esemplari, anche se a volte le partite girano in maniera diversa. Il campionato è combattutissimo quest'anno, la classifica continua a cambiare: noi però dobbiamo soprattutto guardare alla formazione di questi ragazzi prima che ai risultati, per riuscire a trasmettere insegnamenti che saranno fondamentali una volta usciti dal Settore Giovanile".