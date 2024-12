Andata in archivio senza fumata bianca la prima tornata di oggi, Lega Serie A tornerà in assemblea il prossimo 20 dicembre per l'elezione del proprio presidente e dei nuovi vertici. Appuntamento fissato alle ore 14: anche nella seconda assemblea il quorum sarà fissato a 14 voti, mentre scenderà a 11 voti a partire dalla terza assemblea elettiva che sarà fissata a gennaio in caso di necessità.