In attesa dell'Inter, la sesta giornata della fase a girone unico di Champions League si apre con le due classiche gare delle 18.45. Serve un rigore al Liverpool per sbloccare la sfida contro il Girona: l'esecuzione vincente al 63' è del solito Salah. I Reds vincono 1-0 e volano in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Solo 0-0 e poche emozioni, invece, nel match tra Dinamo Zagabria e Celtic.