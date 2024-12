Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Luis Muriel, all'Atalanta fino a pochi mesi fa, parla delle chance dei bergamaschi di vincere il tricolore e del cammino in Champions nel giorno del match con il Real Madrid.

Luis, che ricordo ha del doppio confronto con il Real del 2021?

"Beh, non è andata benissimo (ride, ndr). Segnai un bel gol, però la partita d’andata fu condizionata dall’espulsione di Freuler al 17’. Abbiamo dovuto giocare diversamente da come volevamo, in più non c’erano i tifosi a causa della pandemia. Questa volta mi auguro che possa andare meglio".

Quest’anno i nerazzurri sembrano pronti a lottare fino all’ultimo per lo scudetto.

"Se a dicembre sei in vetta alla classifica, hai il dovere di puntare al titolo. L’Atalanta vola alto da tanti anni e i ragazzi ormai sono abituati a un certo tipo di pressione".

Che gara si aspetta stasera?

"La solita, in cui l’Atalanta domina, palleggia, pressa alto e fa la partita. Per come stanno ora, i nerazzurri potrebbero permettersi di giocare così anche se affrontassero il Barça di Messi, Suarez e Neymar. Giocatore-chiave? Punto su Lookman che, per qualità e continuità, al momento, è il migliore della rosa".