Thiago Motta non si fida del Manchester City, squadra che sta attraversando il suo peggior momento di forma nella trionfale gestione Pep Guardiola: "Non posso giudicare quello che succede in casa di altri - la premessa fatta in conferenza stampa dal tecnico della Juve alla vigilia della sfida con i Citizens -. Io posso solo ammirare quanto fatto negli ultimi anni. Loro hanno vinto tutto e posso fare solo i complimenti a una squadra che in questi anni ha dimostrato un valore gigante, hanno fatto cose straordinarie. Hanno vinto 4 volte di fila la Premier, hanno vinto la Champions, il Mondiale, è relativo parlare di un momento di crisi".