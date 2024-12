José Mourihno manda una frecciata al Manchester City e Pep Guardiola. Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida di Europa League tra il suo Fenerbahce e l'Athletic Bilbao, lo Special One non ha risparmiato i Citizens, al centro delle presenute 130 violazione dell Fail Play Finanziario.

"Pep e io abbiamo lavorato insieme, ci vogliamo bene - la premessa del portoghese -. Non è vero che voglio che il Manchester City retroceda. Voglio giustizia. Le piccole società possono essere penalizzate dal Fair Play Finanziario quando superano i limiti di 5 o 10 euro. Anche io ho sofferto a causa dei limiti alla Roma. Non penso che sia giusto", il pensiero dell'ex allenatore dell'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!