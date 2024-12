"Siamo molto contenti per il percorso europeo di questi ragazzi, non era scontato finire primi su 36 squadre. Ci hanno creduto fin dal primo giorno, hanno lavorato tantissimo e bene. Faccio i complimenti a tutto lo staff e ai giocatori che non c'erano oggi, ma che hanno lavorato insieme a tutti gli altri per questo risultato". È questo il primissimo commento del Direttore del Settore Giovanile dell'Inter, Massimo Tarantino a Inter.it subito dopo la vittoria per 1-0 contro il Bayer Leverkusen che ha consegnato alla squadra di Zanchetta il primo posto nella classifica della Fase Campionato della UEFA Youth League.

Sull'importanza di giocare l'Europa ha poi aggiunto:

"Questo palcoscenico è importante per loro, è importante per noi e ci dà la possibilità di confrontarci con i migliori club d'Europa e testare il livello delle nostre squadre e dei nostri ragazzi. Per loro è un'esperienza che li aiuta a crescere: questo forse è l'obiettivo più importante della Youth League. Oltre alla qualificazione per noi era importante finire con sei vittorie, stiamo cercando di inculcare questa mentalità nei ragazzi: quella di non accontentarsi mai e di spingersi sempre oltre. Si sta creando la giusta alchimia: siamo contenti dell'atteggiamento e dello spirito d'appartenenza che hanno mostrato tutti quanti".

