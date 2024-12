L'ex difensore Lorenzo Amoruso, intervistato da News.Superscommesse.it, ha espresso il proprio parere su vari temi che riguardano il calcio italiano. In questo estratto, le sue osservazioni sulla lotta Scudetto e sulla sua personale favorita: l'Inter di Simone Inzaghi.

Guardando l'attuale classifica della Serie A e gli ultimi risultati, questo campionato sta dicendo che non c'è una vera favorita per lo Scudetto?

"La favorita per lo Scudetto è sempre la squadra che lo ha vinto nell'ultimo campionato, quindi l'Inter. È vero che ha commesso degli errori importanti a inizio stagione, tra cui la sconfitta nel Derby, ma ha effettuato acquisti mirati che hanno rinforzato la rosa e stanno contribuendo in maniera determinante. Soprattutto in Champions League, la squadra sta ottenendo grandissimi risultati. Nessuna sconfitta, oltre a essere l'unica con zero gol subiti. È la più completa, lo sta dimostrando anche in campionato. Insieme all'Inter, analizzando gli organici della Serie A, emergono sia l'Atalanta che il Napoli, benché per quest'ultima ci sia da lavorare più delle altre due. (...)".