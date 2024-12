È Kenan Yildiz il protagonista della conferenza stampa della vigilia di Juventus-Manchester City, partita di cartello della sesta giornata di Champions League. Al turco, eroe della serata di San Siro con l'Inter con la sua doppietta che permise alla squadra di Thiago Motta di agganciare un rocambolesco 4-4, viene chiesto se quella serata ha cambiato qualcosa in lui: "Certamente, quel risultato aumenta la fiducia in se stessi. Io poi devo lavorare su me stesso e migliorare, sperando di migliorare ancora in futuro"