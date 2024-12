Il Milan si riavvicina alla vetta del campionato Primavera 1 dopo il ko del Sassuolo a Cremona. I rossoneri, grazie al 3-2 in casa della Sampdoria, si riportano a ridosso dei neroverdi e dei nerazzurri, terzi in classifica con 27 punti, a +2 dai cugini. Impegno tutto da scoprire quello in programma per domani alle 16.30 tra Fiorentina e Lazio con i toscani che si giocano la possibilità di riportarsi primi in classifica, scavalcando il Sassuolo, avanti di un solo punto, e staccare di una lunghezza l'Inter.