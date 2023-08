Dopo una finale ricca di colpi di scena, il Torino Primavera si aggiudica il 'Memorial Mamma e Papà Cairo' battendo ai rigori l'Inter. I nerazzurri, arrivati all'atto conclusivo del torneo dopo il 3-1 rifilato alla Juve, passano in vantaggio al 36' con Luca Di Maggio, poi vengono raggiunti al 71' da Zanos Savva. Il pari dura poco perché Issiaka Kamate permette alla squadra di Cristian Chivu di rimettere la testa avanti.

Finita? Macché, i granata non si danno per vinti e riequilibrano il risultato con Tommaso Gabellini al minuto 84 e hanno la forza anche di reagire in pieno recupero a quello che sembrava l'ultima parola messa da Thomas Berenbruch a due giri d'orologio dal novantesimo. Nella lotteria dagli undici metri, l'Inter si trova davanti 3-1, ma si va oltranza dopo gli errori dal dischetto di due nerazzurrini: finisce 9-8.