L'Inter festeggia il suo secondo tricolore stagionale: dopo la prima squadra, a festeggiare il tricolore è la formazione più 'piccola' del vivaio, l'Under 14 guidata da Marco Sala. Oggi pomeriggio i nerazzurri hanno battuto il Verona con un netto 4-0, frutto della doppietta di Serantoni e dei gol di Ferri e Omini e si sono aggiudicati il titolo nella finale disputata a Formia. Primo Scudetto per Massimo Tarantino da responsabile del settore giovanile nerazzurro, aspettando l'esito di altre finali che vedranno impegnate le selezioni dall'Under 15 all'Under 18 fino alla Primavera di Cristian Chivu che domani sfiderà il Sassuolo nelle semifinali per il titolo.

Questo il commento del tecnico nerazzurro Sala dopo la vittoria nella finale, riportato dal sito ufficiale della FIGC: "La gioia più bella è quella dei ragazzi, è una cosa che non dimenticheranno mai per tutta la vita. Abbiamo dimostrato ancora una volta la bontà del lavoro della società nel settore giovanile: a parte i risultati, speriamo di portare i ragazzi il più avanti possibile. Sapevamo di aver davanti una squadra importante, con qualità e struttura. È stato determinante l’approccio, che ci ha permesso di impostare la partita e gestire in maniera più serena anche i momenti di spinta del Verona”.