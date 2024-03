Il ct della Nazionale italiana U17 Massimiliano Favo ha scelto la lista definitiva per la fase èlite dell'Europeo under 17.Gli azzurrini raggiungeranno Helsinki domani mattina per sfidare nell'ordine Olanda, Belgio e Finlandia, a partire dal prossimo 20 marzo. Tutte le gare saranno visibili in diretta streaming sul sito della FIGC. La fase finale della competizione si terrà a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno, e prevede la partecipazione di sedici squadre. Il campione in carica è la Germania, mentre l'Italia non vince dal 1982, quando la formula contemplava le nazionali under 16. Tra i convocati anche l'interista Mosconi.

Portieri

Alessandro Longoni (Milan), Massimo Pessina (Bologna)

Difensori

Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Emanuel Benjamín de Sant'ana Balbinot (Real Madrid), Christian Garofalo (Napoli), Giovanni Lauricella (Empoli), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Barcellona), Francesco Verde (Juventus)

Centrocampisti

Davide Atzeni (Fiorentina), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Emanuele Sala (Milan)

Attaccanti

Francesco Camarda (Milan), Thomas Campaniello (Empoli), Alessandro Ciardi (Salisburgo), Mattia Liberali (Milan), Mattia Mosconi (Inter).