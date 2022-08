La formazione Under 18 dell'Inter sarà protagonista, dal 1° al 3 settembre, della prima edizione del quadrangolare 'Alba dei Campioni' che vedrà in campo anche Milan, Napoli e PSG ad Alba, in provincia di Cuneo. Il torneo è stato organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, fondata da Gianluca Vialli, Massimo Mauro e Cristina Grande Stevens con l’obiettivo di destinare fondi alla prevenzione e la cura del Cancro e alla ricerca medico scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, con la partecipazione di Alba Calcio, Albese e con il patrocinio del Comune di Alba e Regione Piemonte. Tutte le società calcistiche albesi collaboreranno per la manifestazione ed anche con la messa a disposizione degli impianti sportivi per gli allenamenti delle 4 formazioni ospiti. L'Inter sfiderà in semifinale il Napoli giovedì 1° settembre alle 20. La finale è in programma alle 20 di sabato 3 settembre.