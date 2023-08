Issiaka Kamaté proseguirà la propria esperienza all'Inter. La società nerazzurra, riporta RMC Sport, ha prolungato l'accordo in essere col centrocampista della Primavera fino al 2026. Il classe 2004, a Milano dal 2020, ha finora collezionato 78 presenze, condite da 9 reti e 5 assist, in tutte le competizioni giovanili.