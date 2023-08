Prima sconfitta nella pre-season per l'Inter Primavera, battuta 1-0 dai pari età dell'Atalanta nella seconda gara del 'Memorial Lanari-Bellezza' di Osimo. La squadra di Cristian Chivu, che aveva fatto il suo esordio nel torneo battendo 3-1 il Bologna, si è dovuta arrendere ai bergamaschi, trascinati al successo da un gol di Federico Cassa. Giovedì 3 agosto andrà in scena l’ultima partita del raggruppamento tra l'Atalanta e il Bologna, decisiva per la qualificazione alla finale.