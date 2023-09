Dopo la sosta, l'Inter Primavera riavvolgerà il filo con il campionato ospitando al 'Konami Youth Development Centre' di Milano la Fiorentina per la terza giornata del torneo. Un match schedulato dalla Lega Serie A per sabato 16 settembre, alle ore 13. Nelle prime due ufficiali della stagione, i nerazzurri hanno conquistato quattro punti, in virtù della vittoria per 2-0 sull'Empoli e del pari col Cagliari.