Nikola Iliev sarebbe a un passo dal ritorno in Bulgaria. Non ci sono conferme ufficiali del suo trasferimento, ma un indizio lo ha dato Tsvetomir Naydenov, proprietario del CSKA 1948, che ha pubblicato un post su Facebook con la foto del fantasista classe 2004 accompagnato dal messaggio "Bravo, maestro". Una consuetudine per Aydenov, che accoglie sempre così i nuovi acquisti. Con ogni probabilità, rivela Trafficnews.bg, l'ex Botev lascerà i nerazzurri in prestito secco.