Sarò il derby della Madonnina Inter-Milan la finale della prima edizione del trofeo 'Città di Torre del Greco', la rassegna di calcio riservata alle squadre categoria Allievi organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella (che simbolicamente ha dato il calcio d'inizio) che si conclude domani, domenica 26 maggio, allo stadio Amerigo Liguori della cittadina campana.

Nelle due semifinali andate in scena quest'oggi, i nerazzurri di Tiziano Polenghi hanno superato i padroni di casa della Turris per 2-1, mentre il Milan ha battuto la Juve per 3-1. Domani, fischio d'inizio della stracittadina in terra corallina alle ore 14.30.