La Fermana ha risolto il contratto del classe 2004 Nicolò Biral, che dunque torna all'Inter sei mesi dopo averla lasciata in prestito la scorsa estate. "La società ringrazia per l'impegno profuso augurandogli le migliori fortune per il proseguo della sua carriera", si legge in calce alla nota dell'annuncio ufficiale del club marchigiano.