Traguardo storico per l'Italia U19 che batte la Spagna per 3-2 e conquista la finale dell'Europeo di categoria. A sottoscrivere il tabellino sono Vignato, Pisilli e Lipani che regalano ai ragazzi di Bollini il pass per l'ultimo step del Torneo da disputare contro il Portogallo. Passati due volte in vantaggio, entrambe le volte gli azzurrini si sono lasciati raggiungere prima del gol del decisivo di Lipani. Novantadue i minuti giocati da Francesco Pio Esposito, sostituito da Nicolo Turco.