"Il gol è nato da un corner in cui Calha ha messo un cioccolatino e io ho fatto quello che dovevo. Un gol al volo bellissimo, ma il gol è mezzo suo perché il passaggio era fantastico". Così Piotr Zielinski festeggia sui canali social dell'Inter il Premio Gentleman ricevuto ieri a Milano per la rete segnata nella scorsa stagione in casa del Verona, partita poi terminata con la vittoria degli ospiti per 1-2 e nella quale il polacco mise il primo sigillo con un piatto destro al volo su splendido assist di Calhanoglu.

An incredible goal https://t.co/HT7Mts8l9u — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) October 8, 2026