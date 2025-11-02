Insieme al Player of the Match Hakan Calhanoglu, arriva a parlare ai microfoni di DAZN un altro protagonista del match del Bentegodi come Piotr Zielinski, autore del meraviglioso gol dell’1-0: “Il gol? Abbiamo provato in allenamento, Angelo Palombo è uno che guarda tanti campionati e ruba qualcosina che poi usiamo anche noi. Ringrazio Calha per questo cioccolatino”.

Ora seguite l’Inter di Chivu?

“Certo, lui ha le sue idee, noi lo seguiamo e diamo sempre il massimo. Oggi ci è capitata un po’ di fortuna e abbiamo vinto ma giocando ogni tre giorni non si può sempre vincere segnando quattro gol. L’importante è vincere e seguire l’allenatore”.