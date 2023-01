"Non ho la capacità né gli argomenti per poter trattare la questione: da interista penso che lunedì c'è l'Empoli, bisogna confermare l'ottima prova a Riyadh". Parola di Walter Zenga, che intercettato da TMW dribbla così le ultime voci sul futuro di Milan Skriniar.

Come cambia la stagione di Inter e Milan dopo la Supercoppa?

"Voi non dovete fare il conto sulla partita singola, non è che se una squadra perde 3-0 è in crisi. L'Inter non è stata una sorpresa, aveva vinto 8 partite delle ultime 10".