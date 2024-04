Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti commenta ai microfoni di Inter TV lo Scudetto vinto stasera dal club nerazzurro grazie alla vittoria nel derby ai danni del Milan: "C'è una grande emozione per aver finito un percorso iniziato tanti anni fa - ha esordito -. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, è una vittoria molto meritata. C'è una grande cultura del lavoro, un gruppo coeso dentro e fuori dal campo, è un riconoscimento meritato. Dobbiamo continuare, ormai da 4-5 anni l'Inter è competitiva. Poi si può vincere e si può perdere, ma questo campionato l'ha vinto meritatamente. L'Inter ha dimostrato grande forza mentale, di essere una squadra forte mentalmente. Siamo stati sempre forti ogni singola partita, il divario con le altre squadre si è visto durante tutto l'anno ma anche stasera. Il Milan non voleva che si vincesse il campionato qui, ha dato tutto e noi li abbiamo battuti".

Primo Scudetto in un derby.

"Questo ragazzi non si rendono ancora conto di aver scritto una pagina importante nella storia del club, io sono vicepresidente ma anche tifoso. Ero sugli spalti con la mia famiglia, è un momento che non dimenticheremo".