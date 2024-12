"Lo dico da due anni: i centrocampisti dell'Inter sono i più forti d'Europa, fanno tutti gol. E' difficile trovarne due in una rosa, figuriamoci 4-5". Lo ha detto Christian Vieri, commentando per DAZN la prova corale dei nerazzurri sul campo della Lazio, sbancato con un 6-0 grazie a sei marcatori diversi. Tra questi anche Marcus Thuram, di cui Bobo ha parlato così: "Ci sentiamo ogni tanto, poi io conosco bene il papà (Lilian, ndr). L'altro giorno mi ha mandato il gol che ho fatto contro il Parma e mi dice 'che bel gol'. Io gli rispondo: 'Tuo papà era forte'. Lui è carinissimo, molto gentile. Fa tanti gol, mi ha detto che stasera (ieri sera, ndr) l'ha girata sul primo palo".

Spostando il discorso sul Lautaro, ieri ancora a secco, Vieri ha difeso il capitano dell'Inter: "Ha fatto una buona partita, si fa vedere e fa giocare bene la squadra, E' un giocatore vivo, anche se non sta segnando. E' sempre in partita, la preoccupazione arriverebbe se non tirasse mai in porta. E' un bene che non abbia segnato, hanno segnato tutti gli altri: farà gol quando ci sarà bisogno".

