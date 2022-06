"Carboni verso l'Hellas Verona? Ci stiamo lavorando, vediamo...". Così l'agente Giuseppe Riso all'uscita dalla sede dell'Inter dopo un colloquio con la dirigenza nerazzurra. "Di Sensi invece non ne abbiamo parlato, abbiamo discusso solo di Carboni. C'è anche il Cagliari - ha spiegato Riso -. Gagliardini? Non va via. Per Carboni la cosa migliore è un progetto che abbia una logica. Una volta trovato, ne parleremo con il ragazzo". Poi anche una battuta sulla voce di Pessina all'Inter: "Ogni volta mi chiedete di questa cosa... Non smentisco? E perché dovrei? Nel mercato può succedere qualsiasi cosa...".