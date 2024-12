Prima di partecipare al 'Gran Gala del calcio AIC 2024, Pio Esposito si è soffermato con i cronisti per rispondere alle loro domande. Parlando inizialmente del premio come migliore giovane della Serie B: "E' il primo premio personale così importante che vinco, sono molto contento di essere in mezzo a tutti questi campioni, tra il top del calcio italiano. Ringrazio l'AIC per il premio e lo Spezia che mi ha fatto arrivare qui".

Quanto ti sta servendo questa stagione per consacrarti a certi livelli?

"L'obiettivo è la Serie A, il sogno è riportare lo Spezia lì. Questa stagione dovevo riconfermarmi in Serie B, cerco di fare il meglio poi l'anno prossimo si vedrà".

Pensi a un futuro all'Inter?

"Sicuramente è un sogno, dopo 10 anni di Settore Giovanile, in cui ho vestito questa maglia in giro per tutto il mondo. Sappiamo il livello alto dell'Inter, quindi con calma devo fare tutti gli step".

Si parla di grandi squadre su te?

"Ho letto, anche i miei amici mi mandano degli articoli. Ma sarebbe da stupidi concentrarsi su altro, con lo Spezia stiamo facendo un campionato difficile. In questo momento non posso deconcentrarmi, voglio portare lo Spezia in Serie A".

Tu ti senti pronto per la A?

"Non essendoci arrivato non he ho la piena certezza, ma mi sento già pronto e voglioso di mettermi alla prova. Anche in Under 21 ho giocato con ragazzi che fanno quel campionato".

Chi vince lo scudetto?

"Io spero l'Inter, sono di proprietà dell'Inter e il mio sogno è tornare lì. Sarà una lotta alla pari con il Napoli".

FcIN - Hai sentito Baccin in questi mesi?

"Sì, Dario è un riferimento. Ogni tanto mi scrive o mi chiama, mi fa sentire importante per l'Inter. E' una cosa che mi gratifica molto, mi fa sentire che l'Inter c'è, anche se sono allo Spezia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!