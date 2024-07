Svolta "in casa Inter". Il club nerazzurro ha ufficializzato il rinnovo della partnership con BPER. Da oggi il centro allenamenti dei nerazzurri si chiamerà BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti. L'Inter ha pubblicato un video del restyling ad Appiano.

Inter e @BPER_Banca insieme sul campo

Da oggi il centro allenamenti dei Nerazzurri si chiamerà BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 5, 2024