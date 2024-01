Come successo venerdì scorso contro la Lazio, l'Inter vestirà ancora la maglia con i classici colori nerazzurri anche nella finale di Supercoppa italiana che stasera la opporrà al Napoli campione d'Italia, per regolamento squadra di 'casa' all'Al Awwal Park Stadium di Riyadh. La divisa di Lautaro Martinez e compagni presenterà, in mezzo al logo di Nike e allo stemma del club, la scritta 'Napoli-Inter, 22 gennaio 2024 Riyadh'.

