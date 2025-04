Nel post partita di Inter-Bayern Monaco, Mkhitaryan si è soffermato a parlare ai microfoni dei giornalisti nella zona mix. Ecco le parole del centrocampista nerazzurro raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Una delle serate migliori da quando sei all'Inter?

"Sì, una delle migliori. Siamo contenti di aver passato il turno, abbiamo meritato, abbiamo sofferto, ci siamo sacrificati".

Che sensazioni provate ad essere nelle prime 4 squadre d'Europa?

"Siamo orgogliosi, ma non vogliamo fermarci. Ora pensiamo al Bologna, poi penseremo al Barcellona. Possiamo fare ancora di più".



Cosa rispondi a chi ha detto che siete stati fortunati due stagioni fa quando avete raggiunto la finale di Champions?

"Quello che dicono fuori dal campo non ci interessa, noi sappiamo quello che facciamo. Ci crediamo".



Ci racconti il segreto di questo gruppo?

"Nulla da raccontare, lo vedete in campo il nostro spirito indipendentemente da chi affrontiamo. Oggi abbiamo preso gol ma abbiamo reagito, andando a segnare due gol".



FCIN - Ti senti di avere un senso di rivalsa dopo che sei stato criticato per aver detto Inter ingiocabile?

"Tanta gente parla e non mi interessa. So come stiamo lavorando, so qual è la qualità dei miei giocatori. Non mi vergogno di dirlo, io so quello che dico. Non voglio commentare di più, stiamo lottando ancora. Se la ripeto? Non voglio ripetermi, quello che ho detto ho detto. Non voglio fare polemiche".