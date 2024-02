Durante la trasmissione 'A Tutto Campo', andata in onda su Rai 2, Juan Sebastian Veron si è espresso così sul tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "È stata una sorpresa, ha avuto un’evoluzione importantissima. Ha avuto un’evoluzione come carattere e nella guida di una rosa, che per me è ancora più importante. Poi ha dato un’identità forte alla squadra", ha concluso.