Ospite sulle frequenze di Radio 24 durante 'Tutti Convocati', Riccardo Trevisani si sofferma sulla prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta, vinta 2-0 dalla squadra di Inzaghi: "Credo che l'Atalanta non sia abituata a giocare contro squadre che giocano meglio, come l'Inter - esordisce il giornalista -. L'Atalanta è la cosa più antipatica da affrontare per tutte le squadre. Inzaghi è la cosa più antipatica da affrontare per Gasperini".

"In campionato Gasp ha vinto spesso con le alternative, ha colto l'occasione per fare il contrario per una volta, in una stagione in cui non ha preclusioni. Numericamente ha preso 1-0 con riserve e 2-0 coi titolari. Poi, anche a me i cambi erano sembrati tanti", conclude il telecronista.

