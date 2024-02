E' Marcus Thuram il giocatore a sedersi al fianco di Simone Inzaghi per anticipare in conferenza stampa i temi di Inter-Atletico Madrid, match valido per l'andata degli ottavi di di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ha detto che dorme tanto, lo fa anche prima di queste partite?

"Sì, sì. Sarà una bellissima partita, ci sta riposarsi prima della gara".

Siete in una condizione eccezionale, avete questa consapevolezza?

"Ci concentriamo su noi stessi, dobbiamo essere molto seri e lavorare come sempre. Dobbiamo giocare una grande partita in casa nostra".

Ti troverai contro il tuo compagno di nazionale Griezmann, la sua posizione vi creerà problemi?

"E' un giocatore incredibile, lo conosciamo tutti. Il problema Antoine Griezmann si risolve da squadra, dagli attaccanti ai difensori. Vedremo cosa fa domani".

Sei uno che scherza molto, eri già così prima o hai trovato un ambiente particolare qua?

"Non sono diventato pazzo in sei mesi (ride, ndr) Sto bene qua, siamo amici fuori dal campo, è bellissimo essere una squadra così".

Può essere la stagione della svolta per te?

"Sì, sì, ho imparato molto da quando sono arrivato qui. E' una stagione che sta andando bene, speriamo continui così".

Come nasce il feeling con Lautaro?

"Lautaro è uno dei migliori attaccanti al mondo, se non il migliore. E' facile giocare con lui, conosciamo le nostre caratteristiche e proviamo ad aiutare la squadra".

Che partita ti aspetti domani?

"Domani entreremo in campo per vincere come sempre, vedremo poi a Madrid. Ma l'importante è quella di domani".

C'è una concorrenza sana tra i giocatori, cosa significa giocare con Sanchez?

"E' un onore giocare con Alexis perché sappiamo la carriera che ha avuto, è un grande campione, come dice spesso. Imparo tanto da lui in allenamento".

Come hai visto Buchanan?

"Si sta integrando bene come tutti i compagni che sono arrivati in squadra. E' molto veloce, può saltare l'uomo, siamo molto contenti che sia con noi".

I punti deboli e di forza dell'Atletico.

"Difende e palleggia molto bene, ha attaccanti forti come Morata, Depay e Griezmann. Dovremo stare attenti alle ripartenze".

Quanto è importante Mkhitaryan?

"E' un giocatore incredibile, proviamo a cercarci molto sul campo".

Una qualità di Inzaghi? Cosa devi migliorare nel tuo gioco?

"Mister Inzaghi è una persona franca, ci dice le cose subito, non aspetta tre giorni: questa è una buona cosa per imparare. Io devo migliorare dappertutto, con e senza palla, l'attacco della porta. C'è ancora tanto da fare".

