A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Inter-Hellas Verona, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram presenta così la sfida ai microfoni di Inter TV: "È molto importante vincere in casa una partita importantissima, sappiamo che la Juve ci segue e oggi dobbiamo prendere i tre punti".

Che partita ti aspetti contro il Verona?

"Sarà una partita tosta, difficile, affrontiamo un'avversaria di Serie A come tutte le partite e quindi oggi dovremo fare una grande gara".

Per te tanti assist. Qual è il segreto di questi numeri?

"Non so, io provo ad aiutare la squadra con gol, assist, giocata. Poi a volte non riesce ma io provo sempre ad aiutare la squadra".