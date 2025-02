Finisce 1-1 l'intensissimo derby di Milano giocato questo pomeriggio al Meazza tra Milan e Inter. Due gol, uno a testa per le due compagini segnati nel finale di primo tempo dai rossoneri, a due minuti dal triplice fischio dai nerazzurri che pareggiano una partita che Marcus Thuram commenta così a DAZN a margine del match: "È stata una partita abbastanza dura, con giocatori abbastanza forti. Abbiamo preso tanti pali, fatto gol su fuorigioco, dopo c’è stato l’episodio del rigore non fischiato ma alla fine siamo riusciti a fare gol".

Vi manca un rigore. Come la vivete?

"Sì, ci manca un rigore questa sera. Può succedere: io sbaglio i gol e anche l’arbitro può sbagliare. Non capisco perché il VAR non lo abbia chiamato, magari non lo hanno visto neanche lì. È il calcio, è fatto di errori e questa sera prendiamo un solo punto con una bella reazione, continuiamo il nostro campionato".

Com’era l’umore nello spogliatoio: l'avete vissuta come pericolo scampato o occasione persa?

"L’umore non lo so perché sono venuto subito qui. Nel primo tempo sappiamo di non aver fatto il solito gioco dell’Inter, nel secondo con quelli che sono entrati siamo riusciti a fare gol. Quando giochi nell’Inter non puoi accontentarti del pareggio. Se facciamo gol all’ultimo minuto è meglio di una sconfitta ma non siamo contenti".

Ci sono partite dalle quali l’Inter è uscita rammaricata, rimproverandosi qualche volte il primo tempo. Come mai?

"Non sono d’accordo perché con il Monaco in quindici minuti abbiamo finito la partita. È vero che non tutte le partite si assomigliano, dobbiamo reagire ad alcune cose che non ti aspetti, oggi l’abbiamo fatto e abbiamo reagito bene".

