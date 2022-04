Dopo il pari del Milan col Torino, il destino della lotta scudetto è tornato nelle mani dell' Inter che, come d'incanto, secondo la Gazzetta dello Sport, nel giro di due settimane ha ritrovato testa, fisico e i giocatori chiave. "La testa era pesante perché non arrivavano i risultati", ha ammesso Simone Inzaghi dopo la vittoria dello Stadium, riuscendo nell'impresa di far rinascere la sua squadra: "E' riuscito a toccare i tasti giusti. Non ha drammatizzato alla vigilia della sfida con la Juve. Ha responsabilizzato la squadra sul fatto che quella partita fosse una finale, ma non ha stravolto i concetti di sempre. E nella scorsa settimana invece ha spinto sull’acceleratore. L’Inter ha risposto sul piano dell’approccio e sulle motivazioni", evidenzia la rosea .

A livello atletico non è cambiato molto, anzi: l'Inter che nel primo tempo ha travolto il Verona ha corso complessivamente meno rispetto al pari prima della sosta contro la Fiorentina. (114,3 km vs 115,9 km). Dzeko e compagni hanno semplicemente corso meglio, anche grazie al fatto di poter preparare un match a settimana. "Inzaghi ha scelto di non inserire doppie sedute, ma ha potuto gestire in maniera più dolce e calibrata l’avvicinamento al match. Il risultato s’è visto. Non sarà sempre così, però. Già da venerdì comincia un altro tour de force, fatto di cinque impegni in 16 giorni. E allora è necessario è un altro passaggio in avanti. Dopo aver liberato testa e gambe, ora l’Inter deve crescere nella gestione delle energie", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

Infine, una menzione speciale per questa rinascita la meritano i giocatori imprescindibili, a partire da quel Marcelo Brozovic che è mancato alla squadra al pari delle vittorie. Al suo fianco c'è Barella, che sembra finalmente uscito da un periodo complicato, reso ancor più drammatico dalla cocente mancata qualificazione al Mondiale. Non ha avuto bisogno di ritrovarsi Milan Skriniar, una certezza sin dalla prima giornata che negli ultimi tempi sta persino alzando il livello delle sue prestazioni.