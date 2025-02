Per la terza volta consecutiva il Napoli si fa raggiungere: finisce in parità la sfida dell'Olimpico contro la Lazio (2-2). Biancocelesti che passano in vantaggio con un siluro mancino di Isaksen. Poco più tardi Raspadori approfitta di un'ingenuità di Provedel e trova il pari dopo un ottimo scambio con Lukaku. Il rocambolesco autogol di Marusic riporta avanti i partenopei, ma al minuto 88 Dia pesca il jolly con il sinistro all'angolino che non lascia scampo a Meret. Domani l'Inter, vincendo a Torino contro la Juventus, si troverebbe in vetta alla classifica della Serie A.