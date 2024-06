Mehdi Taremi è impaziente di cominciare la sua avventura con l'Inter. Come racconta su Twitter il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, sempre molto vicino alle vicende della nazionale iraniana, l'attaccante potrebbe accorciare le vacanze per impressionare Simone Inzaghi e adattarsi più velocemente nel nuovo club (RILEGGI QUI).

La preparazione della squadra, si legge, potrebbe iniziare il prossimo 13 luglio. L'attaccante iraniano arriverà in gruppo come parametro zero dopo la lunga esperienza al Porto.