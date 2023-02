Intervistato da DAZN dopo la sconfitta per 0-3 subita in casa contro il Napoli, Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia ed ex delle giovanili nerazzurre, ha parlato della differenza tra Serie A e Serie B ("Direi l'intensità"), svelando poi di aver pronto un regalo per il fratello Sebastiano, oggi in prestito dall'Inter al Bari. "Già con la Roma mi son scottato, in A se sbagli prendi gol, magari in B qualcosa ti perdonano. Proverò a fare meno errori possibili. A fine partita ho chiesto la maglia a un attaccante? Sì, a Osimhen.