Intervistato dal Corriere dello Sport, Aldo Serena, capocannoniere Serie A con l'Inter dei Record, ha parlato ampiamente di Lautaro Martinez. Ma non solo.



Lautaro, un numero nove che esce dagli schemi più canonici. In cosa si differenzia dagli altri?

"Sembra quasi che abbia le minigonne come le macchine di Formula Uno di una volta. È piantato a terra, difende bene la palla e nel contrasto difficilmente la perde. Non è alto, al baricentro basso abbina una rapidità nei movimenti con cui sorprende gli avversari. Poi cosa riesce a fare in area di rigore lo ha già dimostrato più volte".



In quale aspetto il Mondiale l’ha reso ancora più forte?

"Prima di tutto a livello mentale. Adesso è consapevole delle sue doti, ha una lucidità e una grande capacità di scegliere la cosa migliore da fare nel momento giusto".



Il dubbio dei dubbi. Chi affiancargli nella finale di Istanbul?

"Se il City pressa e si conferma così asfissiante, io in finale vorrei avere la fisicità di Lukaku. Uno che riesce a tenere su la palla, che mi fa respirare e aggiunge forza fisica all’attacco. Lautaro poi si adatta bene a ogni compagno. Dico questo senza togliere nulla a Dzeko, che a 37 anni ha fatto l’ennesima grande stagione".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE