Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro l'Angola, il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni ha presentato la sfida contro la compagine africana, partita che vedrà in campo il capitano Leo Messi sul quale il ct non si è sbilanciato. Tante assenze tra le file di Scaloni che coglierà l'occasione per testare alcuni giocatori poco utilizzati fino a questo momento: "Di amichevole la partita ha solo il nome e bisogna giocarla. Molti si giocano la chance che il ct possa vederli e inserirli in lista per la Coppa del Mondo. Non si regala nulla. L'Angola è un rivale complicato, a casa sua, con la sua gente, e hanno un incentivo speciale. Cercheremo di giocare a modo nostro e di fare una buona partita", ha detto premesso prima di assicurare la presenza di alcuni titolarissimi.

"Ci saranno molti campioni del mondo in campo" ha continuato confermando tra le righe alcuni rumors di formazione che vedono tra i potenziali titolari anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. "Giocheremo contro un avversario difficile, che non si è qualificato per la Coppa del Mondo, ma ha tante buone qualità, che ha giocato buone partite, ha pareggiato con il Camerun ad esempio e niente sarà facile. Speriamo che la gente si divertirà, sappiamo che festeggiano l'anniversario dell'indipendenza ed è importante per la loro gente".

Poi su Messi, la cui partecipazione al match è assicurata, ha aggiunto: "Non so per quanti minuti sarà della partita, ma sicuramente la gente potrà vederlo" ma sul Mondiale ha dribblato secco: "Se giocherà la Coppa del Mondo? Non lo so".