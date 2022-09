Martedì 27 settembre 2022 sarà una data che Martin Satriano conserverà per sempre nella mente e nel cuore. Ieri, infatti, l'attaccante di proprietà dell'Inter, in questa stagione in prestito all'Empoli, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore uruguaiana prendendo il posto di Darwin Nunez al 61esimo del test match vinto 2-0 dalla Celeste a spese del Canada: "Sono estremamente felice di aver potuto realizzare il mio sogno di giocare con la maglia del mio Paese - ha scritto l'ex Nacional su Instagram -. Voglio ringraziare tutti i miei compagni per il supporto che mi hanno dato e per avermi fatto sentire uno di loro. Questo è solo l'inizio, c'è molto da imparare e molte cose su cui lavorare per essere migliori ogni giorno".