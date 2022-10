"Ho provato un'emozione completa". Dejan Stankovic parla così, a DAZN, della sua prima vittoria in Serie A da allenatore della Samp, ottenuta sul campo della Cremonese, la seconda dal suo ritorno in Italia dopo la fortunata lotteria dei rigori in Coppa Italia contro l'Ascoli. "E' come se avessimo giocato in casa, i tifosi ci hanno dato la fiducia dal primo all'ultimo secondo. I ragazzi in campo e in tribuna sono stati spettacolari - ha aggiunto Deki -. Di errori ne abbiamo commessi, ma adesso non mi interessa fare le analisi, abbiamo trovato il modo di vincere soffrendo. Abbiamo messo la voglia e il sacrificio, poi alla fine la fortuna, che devi rispettare, ti premia".