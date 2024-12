Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si augura che il 2025 diventi l'anno decisivo per il nuovo San Siro: "Deve esserlo perché è chiaro che a parte la questione del possibile vincolo che scatta a ottobre, se non riusciamo a chiudere la partita adesso, non credo riusciremo a farlo più - ha spiegato durante lo scambio di auguri di Natale con la stampa -. Abbiamo lavorato con intensità, per cui sono un filo più positivo rispetto ai mesi scorsi. Nel nuovo anno il primo passo sarà a febbraio-marzo, quando il Comune si aspetta dalle squadre Inter e Milan una conferma del nuovo piano economico finanziario".

Il passaggio successivo sarà a luglio per chiudere la partita con la vendita delle aree, ha confermato Sala. "Se non le sciogliamo queste cose entro le vacanze estive, non le scioglieremo entro il mio mandato. Per questo sto imprimendo una buona velocità ai rapporti tra i nostri uffici e le squadre. La discussione è tecnica perché se dobbiamo presentare un progetto su un’area vasta, è chiaro che per le squadre è necessario avere informazioni su parcheggi, sistemi di mobilità e vincoli, sulle condizioni del terreno".

