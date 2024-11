L'ex stella del calcio mondiale Ronaldinho è intervenuto a 'Champions Lounge' - salottino di approfondimento calcistico in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato - ripercorrendo momenti salienti della sua carriera e riflettendo sul presente del calcio: "Per noi brasiliani Pelé è il più grande di tutti, ma a casa mia Maradona è sempre stato Diego, diverso da tutti gli altri. Cosa si può dire di lui? Spettacolare, il migliore che ho visto giocare. Io e lui siamo stati insieme tante volte, non solo come calciatore ma anche come uomo è stato sempre un fratello più grande. È stato bellissimo stare con lui".

Tra i tanti argomenti trattati, anche una rivelazione: "È vero, in passato parlammo molto con l'Inter, quando ero in Messico ancora a giocare. L'affare in quel momento era difficile però. L'Inter comunque è una grandissima squadra, quindi è sempre un piacere quando c'è una proposta da un club così".

Infine, l'undici ideale secondo Ronaldinho, che vede anche due ex interisti: "Nel mio 4-3-1-2 ideale in porta c'è Dida. Il terzino destro sarebbe Cafù, il sinistro Roberto Carlos. I due centrali sono Paolo Maldini e Rafa Marquez. Come play Thiago Motta, mentre i due interni di centrocampo sarebbero Deco e Andrea Pirlo. Il 10 non sarei io, sarebbe Leo Messi. I due davanti invece Ronaldo e Romario".