L'Inter avanza nella trattativa con il Tallares per ingaggiare Tomás Palacios, difensore mancino classe 2003 diventato l'obiettivo principale per rinforzare la retroguardia nerazzurra. I discorsi procedono, ma secondo Fabrizio Romano non c'è ancora nessun accordo, anche se la proposta è sul tavolo dopo che alcuni club tedeschi come Stoccarda e Borussia Mönchengladbach hanno mostrato interesse per il giocatore. Il Talleres chiede di inserire anche una clausola di rivendita.

️🇦🇷 Inter are advancing in talks to sign Tomás Palacios as new left footed centre back from Talleres.



Negotiations underway, no agreement yet but proposal on the table after German clubs Stuttgart and Borussia Mönchengladbach also keen.



Talleres also ask for sell-on clause. pic.twitter.com/JId7AiimfO