Valentin Carboni viaggia spedito verso la Ligue 1, dove nelle prossime settimane comincerà la sua avventura con l'Olympique Marsiglia. Il club francese e l'Inter - riferisce Fabrizio Romano su X - hanno infatti in programma un nuovo faccia a faccia la prossima settimana per concludere l'accordo per il classe 2005 argentino.

Secondo l'esperto di mercato è ancora da concordare la spesa dell'OM per il prestito (che sarà oneroso), mentre il diritto di riscatto sarà esercitabile a 36 milioni di euro. Allo stesso tempo i nerazzurri manterranno una recompra fissata a 40 milioni per riportare il giocatore a Milano. C'è un'altra novità: Carboni dovrebbe firmare un rinnovo di contratto (l'attuale è in scadenza nel 2028) con l'Inter prima del prestito al Marsiglia.

️🇦🇷 Olympique Marseille and Inter have new round of talks scheduled next week to get Valentin Carboni deal done.



Loan fee to be discussed; then €36m buy option clause (plus add-ons) and €40m buy back clause for Inter.



❗️ Carboni would sign new deal at Inter before loan. pic.twitter.com/pHZB0LAL3h